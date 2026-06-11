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Политика

ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием

В ЛДПР предложили создать государственный алиментный фонд
Shutterstock

В ЛДПР выступили с предложением проработать возможность создания алиментного фонда, обеспечивающего выплату алиментов ребенку в размере прожиточного минимума в случае, если должник более полугода не исполняет требования по алиментным обязательствам. В пресс-службе партии сообщили «Газете.Ru», что письмо с соответствующим обращением было направлено заместителю Председателя Правительства России Татьяне Голиковой.

«Ситуация с выплатой алиментов в стране достигла критической отметки — на август 2025 года в реестре судебных приставов скопилось более 700 тысяч неисполненных производств, что говорит о системной проблеме. Должники годами скрывают доходы и имущество, а меры принудительного взыскания оказываются неэффективными. В результате многие семьи, в основном матери-одиночки, остаются без стабильной финансовой поддержки и вынуждены работать на нескольких работах, чтобы прокормить детей. В такой ситуации ответственность за защиту интересов ребенка должна разделяться государством», — заявил депутат Госдумы Владимир Сысоев.

В январе этого года ЛДПР уже вносила в Государственную Думу законопроект, которым предлагалось возложить на власти обязанность выплачивать задолженность по алиментам, с последующим обязательным взысканием. Создание алиментного фонда позволит гарантировать содержание детей, которые лишены возможности получать алименты от родителя, подчеркнули в партии.

«Мы понимаем, что действовать необходимо уже сейчас, ведь число уклонистов неизменно растет. Механизм выплат через алиментный фонд позволит выплачивать детям деньги сразу, а уже потом взыскивать затраченные средства с неплательщика в установленном порядке. Это позволит исключить ситуации, когда дети остаются без денег на существование, снизить нагрузку на одиноких родителей, обеспечив таким семьям стабильную защиту и уверенность в завтрашнем дне», — заключил Сысоев.

До этого правительство России не поддержало концепцию законопроекта «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» по причине возникновения дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы. Однако в ЛДПР подчеркнули, что концепция создания алиментного фонда продолжает развиваться и обсуждаться на различных уровнях.

Ранее россиянам объяснили, когда неуплата алиментов грозит лишением родительских прав.

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