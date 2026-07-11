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Общество

Поезда идут в обход ж/д станции под Красноярском из-за схода вагонов

КрасЖД: пять пассажирских поездов изменили маршрут в Красноярском крае

В Красноярском крае после схода вагонов с углем пять пассажирских поездов изменили маршрут движения. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

По измененному маршруту проследуют пять пассажирских поездов маршрутами: N9 ВладивостокМосква; N69 Чита — Москва; N269 Чита — Адлер; N270 Адлер — Чита; N2 Москва — Владивосток.

Уточняется, что из-за ЧП пассажирские поезда следуют в обход участка Иланская – Решоты, через станцию Саянская с выходом далее на основной маршрут.

По информации КрасЖД, в ликвидации последствий схода вагонов участвуют более 200 железнодорожников. Кроме того, в работах задействовано три восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники.

Инцидент произошел 11 июля около 02:00 по местному времени (около 22:00 мск). На станции Стайный сошли с рельсов и опрокинулись 15 вагонов, груженых углем. В результате происшествия никто не пострадал.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства аварии. По факту инцидента организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Ранее под Саратовом пассажирский поезд сошел с рельсов.

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