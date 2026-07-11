Пассажирский самолет Cessna 402 разбился на Багамах

Пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамских островах. В результате авиакатастрофы погибли все десять человек, находившиеся на борту, сообщает Associated Press со сслыкой на власти страны.

«Небольшой самолет потерпел крушение на Багамах в пятницу, погибли десять человек. Власти вынуждены приостановить все рейсы Flamingo Air», — говорится в сообщении.

По данным издания, самолет авиакомпании Flamingo Air направлялся из аэропорта Нассау в Сан-Андрос. Отмечается, что проблемы возникли с управлением самолетом, в результате воздушное судно упало в лесистой местности.

Авиакатастрофа случилась в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших. Эксплуатацию самолетов авиакомпании Flamingo Air приостановили.

До этого одиннадцать человек погибли при крушении самолета на северо-востоке Франции. Самолет Pilatus, который часто используют для прыжков с парашютом, упал на улице Альенде в Томблене, пригороде Нанси. Уточняется, что в числе погибших — опытный пилот, пять инструкторов, а также пять человек, планировавших пройти «крещение парашютиста», то есть совершить свой первый прыжок с парашютом в тандеме с инструктором.

Ранее пассажира самолета затянуло в лопнувший иллюминатор на международном рейсе.