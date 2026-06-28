Во Франции 11 человек погибли при крушении самолета, летевшего на тренировку прыжков с парашютом

Одиннадцать человек погибли при крушении самолета во Франции

Одиннадцать человек погибли при крушении самолета на северо-востоке Франции. Об этом сообщает издание L'Est Républicain.

Самолет Pilatus, который часто используют для прыжков с парашютом, упал на улице Альенде в Томблене, пригороде Нанси. На место крушения быстро прибыли пожарные, территорию оцепили.

Уточняется, что в числе погибших — опытный пилот, пять инструкторов, а также пять человек, планировавших пройти «крещение парашютиста», то есть совершить свой первый прыжок с парашютом в тандеме с инструктором. Есть информация, что трое успели катапультироваться.

Местная префектура уже подтвердила информацию об аварии воздушного судна, вылетевшего с аэродрома Нанси-Эссе.

После произошедшего в районе крушения происходит общее отключение электроэнергии.

До этого самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина Чайна-Цзунь, пострадали 13 человек.

Ранее сельскохозяйственный вертолет упал на Кубани.