В Таганрогском заливе атакованы четыре судна

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в «Максе» об атаке БПЛА по четырем суднам в Таганрогском заливе.

По его словам, украинские беспилотники атаковали в числе прочих танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива вещества нет.

«Подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», — поделился глава региона.

Он добавил, что режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется.

Накануне Слюсарь сообщал, что в результате налета БПЛА в Азове загорелись два нефтехранилища.

Не обошлось без последствий и в Таганроге. Там оказался поврежден частный дом, и произошло возгорание на крыше административного здания. Информация о пострадавших не поступала. Огнеборцы уже ликвидировали пламя.

По словам Слюсаря, ночью и утром 10 июля в небе над регионом было перехвачено и уничтожено около 35 беспилотников ВСУ. Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.