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Общество

В ДР Конго увеличилось число жертв Эболы

Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 648
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 648. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство связи и СМИ страны.

«Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — говорится в сообщении.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.

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