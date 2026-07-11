Последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой

Финальная рабочая неделя текущего года будет сокращенной — она продлится с понедельника по среду, а с четверга начнутся новогодние праздники. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

В декабре первая-четвертая недели будут стандартными — по пять рабочих дней, а последняя неделя будет короткой — с четверга, 31 декабря, начинаются длинные новогодние каникулы. На этой неделе будет три рабочих дня: 28, 29, 30 декабря.

Она напомнила, что 31 декабря будет официальным выходным за счет переноса с 4 января (воскресенье).

До этого в департаменте организационного развития Роскачества рассказали «Газете.Ru», что реальные преимущества четырехдневной рабочей недели существуют, однако проявляются они не во всех сферах. Для сотрудников главный плюс — это дополнительный выходной день, который можно использовать для отдыха, семьи или обучения при условии сохранения прежнего уровня зарплаты.

Ранее в России предложили увеличить число отпускных дней в году.