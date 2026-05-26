В России предложили увеличить число отпускных дней в году

В ГД предложили увеличить число отпускных дней в году из-за выпадающих выходных
Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Государственной думы Николай Новичков.

Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части. При этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых четыре дня — это выходные.

«Давайте сделаем не 28, а на неделю больше — 35 дней. В этих днях будут учтены и рабочие, и нерабочие дни», — отметил депутат.

Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть, восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание.

Стандартный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Отдельным категориям граждан предоставляются удлиненные отпуска, например сотрудникам с инвалидностью — не менее 30 календарных дней.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что работник с ненормированным рабочим графиком должен получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год.

