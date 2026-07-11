В аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в аэропорту Калининграда задерживались десятки рейсов.