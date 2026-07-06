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В аэропорту Калининграда задерживаются десятки рейсов

В аэропорту Калининграда на прилет и вылет задерживаются 47 рейсов
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

В калининградском аэропорту Храброво на прилет и вылет задержаны 47 рейсов, еще пять отменены. Такая информация следует из данных онлайн-табло аэропорта на 9:25 мск.

Изменения в расписании коснулись бортов в Санкт-Петербург, Москву и обратно, задерживаются рейсы из Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в Чебоксары, Новосибирск и Казань.

До этого Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) сообщало, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможно изменение расписания рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

В заявлении ведомства говорится, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности полетов гражданской авиации в Калининград и из него. В связи с этим в аэропорту Храброво могут произойти корректировки в расписании рейсов.

Ранее силы ПВО уничтожили 56 беспилотников над Ленинградской областью.

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