В Тульской области объявили ракетную опасность

В Тульской области введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Кроме того, ракетную опасность объявили в Московской, Калужской и Орловской областях.

Также на подлете к Москве средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.