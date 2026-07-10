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Общество

Стало известно о состоянии отравившихся в суши-баре в Подмосковье

В Подмосковье состояние 12 отравившихся оценивается как средней степени тяжести
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Состояние 12 человек, которые отравились в суши-баре в Подмосковье, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве Московской области.

По информации министерства, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 человек, включая семерых детей.

«В настоящее время госпитализированы 12 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказали в ведомстве.

Там отметили, семь человек отказались от дальнейшей госпитализации. Их отпустили под амбулаторное наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Вечером в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что массовое отравление произошло в суши-баре, расположенном в подмосковном Зарайске. По информации канала, 9 и 10 июля люди, включая несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после употребления продукции кафе быстрого питания на улице Карла Маркса. Пострадавшие ели суши и роллы. У всех был диагностирован острый гастроэнтерит. Заведение было закрыто, уже начато эпидемиологическое расследование.

Ранее 50 человек отравились в азиатском кафе в Пятигорске.

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