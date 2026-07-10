Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Названа возможная причина пожара в ТЦ в Красногорске

Нарушение безопасности могло стать причиной пожара в ТЦ в Красногорске
Telegram-канал«Осторожно, новости»

Возгорание в торговом центре Красногорска могло быть вызвано несоблюдением правил безопасности во время работ на крыше. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Сообщение о пожаре на кровле здания на Красногорском бульваре поступило вечером 10 июля. В настоящее время проводится тушение, пострадавших, по предварительным данным, нет. Более трехсот человек эвакуировали из горящего торгового центра.

После ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

В Московской области 7 июля произошел крупный пожар в автосервисе, площадь которого составила 800 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил здание мастерской и перекинулся на прилегающую пристройку. Согласно видеоматериалам, опубликованным в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС, в результате происшествия также сгорели находившиеся на обслуживании автомобили.

Ранее администрация Красногорска сообщила о локализации пожара в торговом центре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!