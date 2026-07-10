Названа возможная причина пожара в ТЦ в Красногорске

Возгорание в торговом центре Красногорска могло быть вызвано несоблюдением правил безопасности во время работ на крыше. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Сообщение о пожаре на кровле здания на Красногорском бульваре поступило вечером 10 июля. В настоящее время проводится тушение, пострадавших, по предварительным данным, нет. Более трехсот человек эвакуировали из горящего торгового центра.

После ликвидации возгорания Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе.

В Московской области 7 июля произошел крупный пожар в автосервисе, площадь которого составила 800 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил здание мастерской и перекинулся на прилегающую пристройку. Согласно видеоматериалам, опубликованным в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС, в результате происшествия также сгорели находившиеся на обслуживании автомобили.

Ранее администрация Красногорска сообщила о локализации пожара в торговом центре.