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Политика

В Ростовской области локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов

Слюсарь: в Азове после атаки ВСУ локализовали пожар на 2 объектах хранения нефти
Виталий Аньков/РИА Новости

Пожар локализован на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове в Ростовской области после атаки дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».

«На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар локализован», — написал он.

По словам главы региона, в Азове продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены необходимой для работы спасателей, достаточно.

Незадолго до этого губернатор заявил, что быстро ликвидировать возникший в морском порту Таганрога пожар после атаки украинских беспилотников невозможно. Он уточнил, что на тушение потребуется несколько дней, в связи с чем он попросил местных жителей с пониманием принять решение властей об эвакуации с близлежащей территории.

Утром Слюсарь сообщал, что российские силы противовоздушной обороны ночью и утром 10 июля перехватили и уничтожили около 35 дронов Вооруженных сил Украины в Ростовской области. Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

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