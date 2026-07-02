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Общество

На севере Москвы загорелось отделение банка

Пожар произошел в отделении банка на севере Москвы
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

На севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС на официальном сайте.

По данным ведомства, возгорание произошло в административном здании на улице Авиаконструктора Микояна, 12. Огонь охватил одно из помещений на первом этаже. До прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно вышли около 200 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На данным момент пожар потушен, отметили в МЧС.

Как уточнил портал MSK1.ru, возгорание произошло в отделении банка, расположенном в бизнес-центре «Линкор». Помимо банка в БЦ находятся офисы строительных компаний, концертный зал, медицинский центр, продуктовый и мебельный магазины, бары и прочее. В беседе с порталом сотрудница салона красоты рассказала, что не слышала пожарной сигнализации, однако видела, как на улицу внезапно вышло много людей.

«Я смотрю: странно, обед у них что ли или перекур массовый? Но я никакой сигнализации не слышала», — рассказала очевидица.

До этого в подмосковных Мытищах загорелось шестиэтажное здание. На момент прибытия пожарных горел второй этаж. В ликвидации пожара задействовали 35 спасателей МЧС и 11 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве произошел пожар на рынке «Садовод».

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