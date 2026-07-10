Россия направила Гвинее отечественные тесты для выявления штамма Эболы

Россия передала Гвинейской Республике тест-системы собственного производства для диагностики вируса Эбола. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Поставка была направлена в Российско-Гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Местные специалисты дали российским средствам диагностики высокую оценку, выразив уверенность в том, что они позволят оперативно выявлять опасную инфекцию и снизить риски ее распространения.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что оно одним из первых в мире запустило производство тестовых систем для диагностики штамма Бундибуджио вируса Эбола методом ПЦР-диагностики, причем смогло сделать это всего за четыре дня.

До этого партии тест-систем для выявления Бундибуджио, который вызвал нынешнюю вспышку лихорадке в Демократической республике Конго и соседней Уганде, были переданы российской стороной в другие страны, включая сами ДРК и Уганду, а также Бурунди и Туркменистан.

В Роспотребнадзоре отметили, что его деятельность в Африке является частью масштабной программы оказания содействия странам континента в борьбе с инфекциями и была начата по инициативе президента РФ Владимира Путина в рамках второго саммита «Россия – Африка», состоявшегося три года назад в Санкт-Петербурге.

С Гвинеей Роспотребнадзор сотрудничает в эпидемиологической сфере на протяжении более 10 лет — с тех пор как в 2014 году российские специалисты выезжали в эту африканскую страну, чтобы помогать местным медикам бороться с очередной вспышкой лихорадки Эбола на западе континента. Девять лет назад был открыт Российско-Гвинейский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.

Ранее стало известно о готовности России выпускать вакцину против вызвавшего вспышку лихорадки в Африке штамма Эболы.