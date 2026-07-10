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Общество

В России готовы выпускать вакцину против нового штамма Эболы

Лавров: РФ готова выпускать в серийных объемах вакцину против штамма Эболы
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия готова начать серийное производство вакцины против нового штамма лихорадки Эбола, который затронул несколько стран в Африке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции по завершении переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты оперативно проработали ситуацию на местах. По его словам, была определена эффективность конкретных тест-систем для выявления вируса, а также подтверждена готовность к запуску серийного производства вакцины против нового штамма.

17 мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это уже 17-я вспышка заболевания. Ситуация осложняется отсутствием одобренных методов лечения и вакцин против нового штамма лихорадки Бундибугио.

Ранее сообщалось, что российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.

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