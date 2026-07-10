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Общество

Омбудсмен назвала число пострадавших в Донбассе мирных жителей с 2014 года

Лантратова: с 2014 года в Донбассе пострадали более 44 тысяч мирных жителей
Алексей Смагин/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что в результате действий Украины в Донбассе с 2014 года пострадали более 44 тысяч мирных жителей и 12 тысяч не выжили. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лантратовой, в 2014 году она впервые приехала в Донбасс и тогда же сумела эвакуировать из-под обстрелов и подвалов 2700 матерей с детьми, а также 128 больных и раненых малышей.

«Я своими глазами тогда увидела преступления киевского режима. Я видела, как украинская армия превращает детей в живой щит, как неонацисты крадут детей, чтобы выйти из окружения, а потом их выбрасывают», — сказала омбудсмен на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

8 июля Лантратова заявила, что Россия ведет переговоры по возвращению с территории Украины военных, находящихся в так называемом «теневом плену». Она пояснила, что есть российские военные, которые находятся в «официальном плену», где их посещают представители Красного Креста, а международные омбудсмены следят за их содержанием. Но есть и другие пленные, которые находятся в совсем иных условиях.

Ранее СК заочно обвинил экс-главу Генштаба ВСУ в действиях против мирных жителей Донбасса.

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