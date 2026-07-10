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Общество

Аэропорт Краснодара третий раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Краснодарский аэропорт «Пашковский» третий раз за сутки приостановил работу
Аэропорт Краснодар

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, в аэропорту «Пашковский» установлены ограничения, которые направлены на обеспечение безопасности полетов.

В пятницу такие ограничения уже вводились дважды, но вскоре были отменены.

Аэропорт Краснодара, который является частью группы «Аэродинамика», возобновил свою деятельность в сентябре 2025 года после более чем трехлетнего перерыва.

До этого сообщалось, что московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани.

Ограничения в аэропортах обычно вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы БПЛА. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в зоне спецоперации начали применять «Заваруху» для обнаружения БПЛА.

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