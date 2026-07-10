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Общество

Аэропорт Внуково возобновил работу по согласованию

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве предупредили пассажиров, что возможны изменения в расписании рейсов.

До этого ограничения ввели в аэропорту Жуковский.

Утром 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что средства противовоздушной оборон уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу.

Также в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь выявили и уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России

Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.

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