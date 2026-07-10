Аэропорт Внуково возобновил работу по согласованию

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».
Отмечается, что ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
В ведомстве предупредили пассажиров, что возможны изменения в расписании рейсов.
До этого ограничения ввели в аэропорту Жуковский.
Утром 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс», что средства противовоздушной оборон уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу.
Также в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь выявили и уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России
Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.