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Армия

В зоне спецоперации начали применять «Заваруху» для обнаружения БПЛА

ТАСС: в зоне СВО начали использовать систему контрбатарейной борьбы «Заваруха»
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские бойцы начали применять систему контрбатарейной борьбы «Заваруха» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научно-производственное объединение (НПО) «Альфа».

По данным агентства, комплекс прошел боевую апробацию сразу в нескольких регионах. Среди них — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), а также Запорожская, Белгородская и Брянская области. В заявлении НПО «Альфа» отмечается, что «Заваруха» — это наиболее компактная система звуковой разведки для обнаружения дронов.

«Система [с размером микрофонной решетки менее одного метра] показала высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 метров на дальности более 20 км, что достаточно для доразведки средствами БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru»), — говорится в сообщении.

Из него следует, что максимальная подтвержденная дальность детекции и пеленгации дронов с помощью «Заварухи» достигает 27 км. Система способна работать без подзарядки на протяжении пяти дней.

6 июля в НПО «Альфа» рассказали, что в ДНР и Белгородской области начали использовать акустическую систему «Ухо», которая может «подслушивать» украинские беспилотники большой дальности. Устройство весом 700 граммов состоит из чувствительного микрофона и блока, обрабатывающего акустические данные. «Ухо» работает по авторским алгоритмам обработки сигнала, позволяющим отсеивать посторонние шумы и обнаруживать именно БПЛА.

Ранее российские военнослужащие за неделю сбили почти 5000 дронов Вооруженных сил Украины.

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