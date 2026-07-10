В Индии десятки людей пострадали от укусов змей, чьи норы затопило наводнением

В индийском округе Хатрас змеи массово выползли из нор на фоне ливней и покусали минимум 20 человек за одну ночь, сообщает The Times of India.

Непрекращающиеся дожди вызвали в округе сильное подтопление. Змеи покинули привычные укрытия и оказались в деревнях, на полях и даже в жилых домах.

«Всех пострадавших доставили в отделение неотложной помощи больницы Багла, где врачи оперативно ввели противоядие. Всего 20 пациентам потребовалось 55 доз антизмеиной сыворотки, а троим в критическом состоянии понадобилась увеличенная дозировка», — рассказал главврач райбольницы Сурья Пракаш.

Одного из пациентов в критическом состоянии направили в медицинский колледж имени Джавахарлала Неру в Алигархе.

Пракаш, который лично занимается лечением пострадавших, предупредил жителей деревень не полагаться на знахарей и народные средства.

«Пострадавшим нужно без промедления обращаться в ближайшую больницу — своевременное введение противоядия значительно повышает шансы на выздоровление», — сказал он.

Times of India приводит несколько историй пострадавших от укусов жителей Хатраса: например, Деву Кумару из деревни Гиджароли змея впилась в ногу, когда он возвращался с поля, а фермерша Пинки Деви стала объектом нападения, когда спала у себя дома.

Схожая проблема возникла в Китае, где наводнение затронуло змеиную ферму, и оттуда сбежали около 900 рептилий.

Ранее во Владивостоке змея заползла на восьмой этаж погреться на солнце.