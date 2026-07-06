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Общество

В Петербурге напуганный угрозами подросток поджег релейный шкаф

В Петербурге подростка задержали за поджог релейного шкафа
УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге молодого человека подозревают в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на перегоне «Мельничный ручей – Ржевка». По версии полиции, 14-летний школьник пришел на место, и, облив оборудование растворителем, поджег. Вещество он купил в строительном магазине.

Юношу задержали. В беседе с правоохранителями он заявил, что действовал не один.

«Выяснено, что противоправное деяние злоумышленник совершил по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер», – сообщается в публикации.

Неизвестные, по словам подростка, угрожали ему возбуждением уголовного дела, если он не выполнит их требования.

После поджога в отношении молодого человека возбудили реальное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде ограничения некоторых действий. В случае, если вину петербуржца докажут, он может получить срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что кузбасский подросток поджег машину полиции по заданию неизвестных.

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