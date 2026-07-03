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Жительницу Хабаровска приговорили к 14 годам за поджог релейных шкафов

Суд приговорил жительницу Хабаровского края к 14 годам за диверсию на ж/д путях
Shutterstock

Хабаровский краевой суд приговорил 20-летнюю местную жительницу к 14 годам колонии за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по ДФО на своем сайте.

По данным следствия, девушка совершала поджоги в период с мая по июнь 2025 года. За одну из диверсий неустановленный куратор пообещал заплатить ей 35 тысяч рублей. Для этого она приехала на станцию Красная речка, залила в два релейных шкафа через вентиляционное отверстие бензин с пенопластом, после чего подожгла оборудование.

«Суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, с девушки взыскали сумму ущерба, а также конфисковали денежные средства и криптовалюту, добытые преступным путем, отметили в МВД.

16 июня сотрудники ФСБ задержали жителя Читы, который прошел специальную подготовку для диверсий и терактов в интересах украинских спецслужб. Его основной задачей, как утверждают в ведомстве, был сбор и передача сведений о критически важных объектах, расположенных вблизи мест его пребывания.

Ранее россиянку обвинили в госизмене из-за передачи сведений СБУ о двух регионах РФ.

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