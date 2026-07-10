Россиян вызволили из мошеннических кол-центров в Мьянме

В июне группу граждан России вызволили из мошеннических кол-центров на приграничных территориях Мьянмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова после онлайн-встречи с коллегой из Мьянмы — председателем Национальной комиссии по правам человека Титом Линном Оуном.

По словам омбудсмена, одной из тем обсуждения стала борьба с трудовым рабством.

«К сожалению, есть случаи, когда наших граждан обманом вовлекают в работу преступных кол-центров на приграничных территориях Мьянмы. Мы уже успешно вызволили группу россиян в июне, но нужно работать на опережение», — написала Лантратова.

Также омбудсмен отметила, что она и Оун договорились выработать комплекс мер, чтобы защитить людей.

В июле освобожденная из мошеннического центра в Мьянме россиянка заявила, что преступники могут продолжать использовать ее лицо с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). По словам девушки, в скам-центре ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на фальшивые платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью нейросетей изображения с ее лицом.

Россиянка попала в скам-центр в Мьянме после знакомства с китайцем в приложении. Во время путешествия в КНР он предложил отправиться в Мьянму, но там ее встретили другие люди, заявившие, что мужчина продал ее. В центре девушку удерживали силой и заставляли участвовать в аферах.

Ранее стало известно, как мошенники в Мьянме заманивают иностранцев в скам-центры.