Стало известно, как мошенники в Мьянме заманивают иностранцев в скам-центры

Мошенники заманивают иностранцев в скам-центры в Мьянме зарплатой в $5 тысяч

Мошенники, вербующие иностранцев в скам-центры в Мьянме под видом легального трудоустройства, предлагают потенциальным жертвам ежемесячную зарплату в $5 тысяч плюс проценты. Об этом РИА Новости рассказала освобожденная из такого центра россиянка.

По ее словам, изначально ей предлагали работу в Таиланде, однако затем условия изменились.

«Я насторожилась, но меня привлекла зарплата. <...> Обещали офисную работу», — сказала собеседница агентства.

Она рассказала, что предложение выглядело официально, а высокая зарплата стала ключевым фактором, который заставил ее согласиться, несмотря на сомнения.

До этого посол России в Янгоне Искандер Азизов отмечал, что за последние два года дипломатам удалось вернуть на родину 19 россиян. С учетом новых данных общее число освобожденных достигло 21. По его словам, власти Мьянмы усилили борьбу с онлайн-мошенничеством и другими видами незаконной деятельности, в том числе в сотрудничестве с Китаем и Таиландом.

Дипломат также призвал россиян проявлять осторожность при получении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Юго-Восточной Азии, особенно в сферах туризма, моделинга и перевода. Он отметил, что киберпреступники часто связываются с потенциальными жертвами через интернет и предлагают работу в странах Индокитая, как правило в креативной сфере.

