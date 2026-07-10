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Общество

Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка рассказала, как ИИ помогает мошенникам

Спасенная из скам-центра в Мьянме россиянка предупредила об ИИ-схемах мошенников
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Освобожденная из мошеннического центра в Мьянме россиянка заявила, что преступники могут продолжать использовать ее лицо с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) даже после ее освобождения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам девушки, в скам-центре ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах: знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и личную встречу, а затем убеждать переводить деньги на фальшивые платформы. Для этого преступники использовали созданные с помощью нейросетей изображения с ее лицом.

«По одной фотографии можно создать цифровую копию лица и наложить ее на другого человека», — сказала она.

Девушка не исключает, что после ее отъезда мошенники нашли другую жертву и продолжают использовать ее внешность по той же схеме.

Россиянка попала в скам-центр в Мьянме после знакомства с китайцем в приложении. Во время путешествия в КНР он предложил отправиться в Мьянму, но там ее встретили другие люди, заявившие, что мужчина продал ее. В центре девушку удерживали силой и заставляли участвовать в аферах.

Ранее вызволенная из скам-центра в Мьянме россиянка рассказала, как проходили дни в рабстве.

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