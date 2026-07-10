Раскрыта судьба альпинистов, сорвавшихся с потухшего вулкана в Кабардино-Балкарии

МЧС: один альпинист не выжил, упав в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии

Альпинист не выжил, сорвавшись в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 14:40 мск поступило сообщение о том, в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3,7 тыс. метров) сорвались два альпиниста. По предварительной информации, один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал», — сказано в сообщении.

На место выехали 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Следственное управление Следственного комитет по республике проводит проверку по факту случившегося.

До этого Mash писал, что двое туристов сорвались с пика МНР (Монгольской Народной Республики) в Кабардино-Балкарии. По словам журналистов, путешественники передвигались связкой. Один из них споткнулся и потащил за собой второго.

Пик МНР — потухший вулкан с тремя вершинами высотой 3810 метров. Он находится в горной системе Эльбруса.

Ранее девушка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области.