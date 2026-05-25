Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Девушка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области

В Иркутской области девушка сорвалась со скалы во время фотосессии
СУ СК РФ по Иркутской области

В Усолье-Сибирском 24-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 24 мая в районе местности «Белые скалы» в селе Халмушино Усольского района. Девушка встала на высокий скальный выступ, чтобы сделать фотографии. При спуске грунт под ногами обвалился, и она упала с высоты около 100 метров. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи ее спасти не смогли, сообщает СК.

Сейчас следователи проводят проверку и опрашивают свидетелей. По результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае в начале апреля. Там две школьницы сорвались со скалы в Горячем Ключе. Девочки приехали с родителями к санаторию и решили сфотографироваться на склоне. При спуске одна оступилась и потянула за собой подругу. Пострадавших госпитализировали.

Ранее турист сорвался с 200-метровой скалы в Иркутской области.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!