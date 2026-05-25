Девушка сорвалась со 100-метровой скалы в Иркутской области

В Иркутской области девушка сорвалась со скалы во время фотосессии

В Усолье-Сибирском 24-летняя девушка сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосессии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 24 мая в районе местности «Белые скалы» в селе Халмушино Усольского района. Девушка встала на высокий скальный выступ, чтобы сделать фотографии. При спуске грунт под ногами обвалился, и она упала с высоты около 100 метров. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи ее спасти не смогли, сообщает СК.

Сейчас следователи проводят проверку и опрашивают свидетелей. По результатам будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае в начале апреля. Там две школьницы сорвались со скалы в Горячем Ключе. Девочки приехали с родителями к санаторию и решили сфотографироваться на склоне. При спуске одна оступилась и потянула за собой подругу. Пострадавших госпитализировали.

