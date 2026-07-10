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Общество

Туристка упала и повредила руку в каньоне Псахо в Сочи

Туристка повредила руку в результате падения во время похода в горах Сочи
«Кубань-СПАС»/VK

В Адлерском районе Сочи спасатели помогли 50-летней туристке, которая оступилась, упала и повредила руку. Об этом сообщили в пресс-службе Кубань-СПАС.

Женщина отправилась в живописный каньон Псахо и пострадала в результате падения.

Из-за труднодоступной местности добраться до нее на транспорте было невозможно, поэтому специалисты Краснополянского отряда преодолели часть пути на автомобиле повышенной проходимости, а затем продолжили маршрут пешком.

На месте пострадавшей оказали первую помощь, после чего помогли выбраться из каньона и доставили к машине скорой помощи.

До этого петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле. По предварительным данным, во время катания она не справилась с управлением, упала в воду и ударилась о проходившее мимо судно. Инцидент произошел вечером 1 июля в акватории Средней Невки. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее туристка не выжила после нападения аллигатора, который оторвал ей руку.

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