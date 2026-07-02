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Общество

Петербурженка попала под катер во время катания на гидроцикле

В Петербурге женщина оказалась в воде и попала под катер, катаясь на гидроцикле
Северо-Западная транспортная прокуратура

В Санкт-Петербурге женщина, управлявшая гидроциклом, получила травмы после столкновения с катером, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, во время катания она не справилась с управлением, упала в воду и ударилась о проходившее мимо судно. Инцидент произошел вечером 1 июля в акватории Средней Невки.

Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Транспортная полиция изъяла катер и гидроцикл. Прокуратура начала проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и оценить соблюдение правил безопасности на водном транспорте.

До этого в Якутии лодка с девятью пассажирами врезалась в берег. Инцидент произошел 30 июня на протоке реки Лены. В результате три человека получили травмы, им потребовалась помощь медиков.

Ранее в заливе на Камчатке перевернулся катер с рыбаками.

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