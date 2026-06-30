Туристка не выжила после нападения аллигатора, который оторвал ей руку

Во Флориде 31-летняя туристка не выжила после нападения аллигатора, сообщает NBC News.

В воскресенье, 28 июня, женщина отправилась в поход вместе с возлюбленным и лучшим другом. Незадолго до инцидента группа остановилась у реки Эконлокхатчи, чтобы охладиться. По данным местных властей, в момент атаки туристы стояли в воде, примерно в метре от берега.

Как сообщил представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, аллигатор схватил женщину за обе руки, а ее спутник попытался вытащить их из пасти рептилии и вызвал спасателей.

Женщину срочно передали медикам, однако до больницы ее довезти не успели.

После происшествия рядом с местом нападения поймали двух крупных аллигаторов длиной около 4 и 3,6 метра. Их проверяют, чтобы установить, какое из животных напало на туристку.

Ранее мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер к крокодилам.