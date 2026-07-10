Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Врачи рассказали о состоянии девушки, раненной при атаке ВСУ под Белгородом

Раненную при атаке ВСУ на Белгородскую область девушку прооперировали в Москве
Shutterstock/FOTODOM

Девушку, пострадавшую при атаке дронов Украины на село Таврово Белгородской области, прооперировали московские хирурги. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.

Как рассказали в учреждении, операция проведена в два этапа междисциплинарной командой докторов.

«Мы извлекли три осколка, выполнили пластику поврежденной лицевой артерии, обработку ран. Операция завершилась успешно, сейчас пациентке не требуется дополнительного хирургического лечения», — сообщил заместитель главного врача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов.

Сейчас 17-летняя девушка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Пострадавшую доставили в московскую клинику накануне в тяжелом состоянии. Сообщалось, что она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вооруженные силы Украины атаковали село Таврово днем 8 июля. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Всего пострадали шесть человек.

Ранее три ребенка и пять взрослых пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!