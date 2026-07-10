Врачи рассказали о состоянии девушки, раненной при атаке ВСУ под Белгородом

Девушку, пострадавшую при атаке дронов Украины на село Таврово Белгородской области, прооперировали московские хирурги. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.
Как рассказали в учреждении, операция проведена в два этапа междисциплинарной командой докторов.
«Мы извлекли три осколка, выполнили пластику поврежденной лицевой артерии, обработку ран. Операция завершилась успешно, сейчас пациентке не требуется дополнительного хирургического лечения», — сообщил заместитель главного врача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов.
Сейчас 17-летняя девушка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Пострадавшую доставили в московскую клинику накануне в тяжелом состоянии. Сообщалось, что она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Вооруженные силы Украины атаковали село Таврово днем 8 июля. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Всего пострадали шесть человек.
Ранее три ребенка и пять взрослых пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области.