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Общество

Пострадавшую под Белгородом девушку доставили в больницу в Москве в тяжелом состоянии

ТАСС: пострадавшую при атаке ВСУ на Таврово девушку доставили в РДКБ в Москве
Vladimir Baranov/Global Look Press

Девушку, пострадавшую в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Таврово в Белгородской области, доставили в медицинское учреждение в Москве в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, несовершеннолетнюю транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

«17-летняя девушка, получившая тяжелые травмы <...>, в сопровождении белгородских врачей доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Там подчеркнули, что пострадавшая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Таврово днем 8 июля. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще шесть человек, среди которых несовершеннолетняя девушка. У нее диагностировали осколочные травмы, врачи оценили состояние раненой как тяжелое.

Ранее три ребенка и пять взрослых пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области.

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