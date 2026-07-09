Пострадавшую под Белгородом девушку доставили в больницу в Москве в тяжелом состоянии

ТАСС: пострадавшую при атаке ВСУ на Таврово девушку доставили в РДКБ в Москве

Девушку, пострадавшую в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Таврово в Белгородской области, доставили в медицинское учреждение в Москве в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, несовершеннолетнюю транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

«17-летняя девушка, получившая тяжелые травмы <...>, в сопровождении белгородских врачей доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы», — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Там подчеркнули, что пострадавшая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Таврово днем 8 июля. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще шесть человек, среди которых несовершеннолетняя девушка. У нее диагностировали осколочные травмы, врачи оценили состояние раненой как тяжелое.

Ранее три ребенка и пять взрослых пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области.