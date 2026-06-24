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Врач назвал опасную болезнь, на которую указывает постоянная сонливость

Врач Полуэктов: постоянная сонливость может говорить о нарколепсии
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Постоянная беспричинная сонливость, которая длится более месяца, а также эпизоды провалов в сон могут сигнализировать о нарколепсии — заболевании, при котором человек может внезапно уснуть посреди разговора, рабочего дня или за рулем. Об этом «Москве 24» заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По его словам, это редкая неврологическая патология, которая не способствует развитию каких-то других заболеваний и не сокращает продолжительность жизни. Но при этом она сильно снижает ее качество и может быть опасна как для самого человека, так и для окружающих. Болезнь не передается по наследству, профилактических мер по ее предотвращению пока нет.

«Cчитается, что развитие данного недуга связано с определенной аутоиммунной реакцией против клеток своего же мозга. Процесс запускается совершенно неспецифическими факторами: простудой, вакцинацией, а иногда и вовсе неизвестно чем. Ученые пока до конца не разобрались в этом механизме», – отметил Полуэктов.

В случае появления симптомов недуга он посоветовал обратиться за консультацией к неврологу.

Член Российского общества сомнологов, врач-сомнолог Павел Кудинов до этого говорил, что дневная сонливость может быть опасным симптомом как для молодых, так и для пожилых людей. Причиной такого состояния могут быть остановки дыхания во сне, причем их число может достигать нескольких десятков в час, в результате чего мозг не отдыхает.

Ранее были названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость.

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