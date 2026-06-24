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Общество

Супруги, которые видели Усольцевых у тропы последними, рассказали о них

АиФ: последними семью Усольцевых видели живущие около тропы супруги
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В день пропажи Усольцевых видела пожилая пара, дом которой находится около троп на скалы. Об этом сообщает aif.ru.

В этот день, по словам супругов, было аномально жарко для конца сентября. Машина с Усольцевыми приехала со стороны местной турбазы. На них была летняя одежда, в руках не было палок или других вещей.

«Девочка вышла с маленьким рюкзачком за плечами. У мужчины тоже был небольшой рюкзак», – сообщается в публикации.

Усольцевы оставили свою машину и отправились по дороге к главным местным достопримечательностям.

Семья Усольцевых ушла в поход осенью прошлого года. Спустя некоторое время они перестали выходить на связь, это привело к масштабным поискам.

На холодное время года мероприятия прерывали, но недавно их возобновили. Специалистам удалось обнаружить обломок палки для скандинавской ходьбы.

По словам сына Ирины Усольцевой, отчим не любил подобную «поддержку» и любил, чтобы во время похода в руках ничего не было.

Ранее журналисты восстановили полный маршрут семьи Усольцевых.

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