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Общество

Востоковед объяснил, почему Китай не отберет у России панду Катюшу

Востоковед Котков: Китай продлит аренду на панду Катюшу из-за дружбы с РФ
Пресс служба Московского зоопарка

Китай с большой вероятностью продлит аренду панды Катюши, живущей в московском зоопарке, так как этому способствуют дружественные отношения с Россией. В данном случае панды являются своего рода индикатором отношений между Китаем и другими странами, заявил НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

«У нас сейчас хорошие отношения с Китаем, поэтому, думаю, аренду продлят. Если отношения ухудшаются (яркий пример — Япония), Китай панд отзывает», — пояснил специалист, подчеркнув, что сейчас никаких мотивов об аналогичном решении Пекина в отношении Москвы не прослеживается.

Что касается условий аренды, то, как правило, она обходится недешево – по словам Коткова, стоимость варьируется от $500 тысяч до $1 млн плюс закупки бамбука. Однако прибыль, как правило, покрывает эти расходы, так как панды – это довольно «раскрученные» животные, заключил эксперт.

Напомним, накануне в МИД КНР сообщили о готовности Китая продолжать сотрудничество с Россией в сфере защиты больших панд, других исчезающих видов животных и сохранения биоразнообразия. В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что большие панды, находящиеся в России, получили любовь и поддержку жителей страны, а также способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами России и Китая.

Ранее Китай забрал у Японии последних панд из-за осложнения отношений.

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