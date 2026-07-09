Китай высказался о судьбе родившейся в Москве панды Катюши

ТАСС: МИД КНР заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по пандам

Китай выразил готовность продолжать сотрудничество с Россией в сфере защиты больших панд, других исчезающих видов животных и сохранения биоразнообразия. Об этом говорится в письменном ответе канцелярии официального представителя МИД КНР на запрос ТАСС о судьбе панды Катюши, родившейся в Московском зоопарке.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что большие панды, находящиеся в России, получили любовь и поддержку жителей страны, а также способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами России и Китая.

В МИД КНР подчеркнули, что Пекин намерен и дальше развивать сотрудничество с международными партнерами, включая Россию, в вопросах сохранения больших панд, других редких видов животных и биоразнообразия.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что учреждение ведет переговоры с китайской стороной, рассчитывая сохранить панду Катюшу в Москве. По ее словам, действующие соглашения предусматривают, что детеныши больших панд, появившиеся на свет за пределами Китая, могут оставаться в стране рождения до достижения четырехлетнего возраста.

Ранее китайский зоопарк выкрасил собак в панд.