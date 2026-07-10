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Общество

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза почти 180 млн рублей за границу

В аэропорту Махачкалы пресекли попытку незаконного вывоза 177 млн рублей
Mila Demidova/Shutterstock

Таможенники пресекли нелегальный вывоз денежных средств в размере 177 млн рублей в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Отмечается, что инспекторы обнаружили пачки купюр денег в чемоданах 38-летнего гражданина России, планировавшего совершить вылет в киргизский Бишкек.

По данным ФТС, мужчина получил эти средства за продажу недвижимости. В подтверждение своих слов он предоставил предварительный договор купли-продажи недвижимости и расходные ордера. Эти документы не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации, поэтому вывоз денег был запрещен, говорится в сообщении.

В феврале в ФТС сообщили, что таможенники в 2025 году пресекли незаконное перемещение физлицами через границу наличных денег на сумму 2,1 млрд рублей. Кроме того, было возбуждено 85 уголовных дел, а также 13 273 дела об административных правонарушениях.

Ранее стало известно о планах Путина ввести указ, ограничивающий вывоз наличных рублей и золота в слитках весом от 100 г.

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