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Общество

Варламов ужаснулся одной из сфер жизни в Нью-Йорке

Блогер Варламов назвал жуткой ситуацию с недвижимостью в Нью-Йорке
varlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал проблемы с недвижимостью в Нью-Йорке в одном из своих роликов на платформе YouTube.

«В городе жуткая ситуация с недвижимостью — ее категорически не хватает», — сказал Варламов.

Блогер отметил, что в городе немало квартир в непригодном для жизни состоянии, но сдавать их в аренду или делать ремонт невыгодно, а продать такое жилье к тому же очень трудно.

В июне Варламов признался в YouTube‑интервью каналу Sheinkin 40, что уже около 10 лет ведет кочевой образ жизни, а все необходимое для него умещается в один чемодан.

Варламов был признан иноагентом в марте 2023 года. В ноябре 2024-го стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела за нарушение правил иноагентской маркировки. В конце мая 2024-го на блогера также составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Варламов объявлен в международный розыск.

Ранее Варламов отказал Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в интервью из-за «скелетов в шкафу».

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