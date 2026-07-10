Бывшая участница Empire of Geese заявила о приставаниях со стороны их директора

Девушка рассказала о непристойных предложениях, которые ей делал один из создателей проекта Empire of Geese («Империя гусей»). Ее слова цитирует «112».

Как рассказала пострадавшая, она общалась с мужчиной в 2024-м году, когда она стала участницей этого сообщества. На первой встрече он якобы предложил девушке писать непристойные рассказы. Когда они увиделись в живую во второй, по словам девушки, дело дошло до приставаний.

«Во время встречи в Подмосковье он затащил ее в машину и предложил интим. Девушка отказалась и смогла уйти», – сообщается в публикации.

Empire of Geese – проект, появившийся в 2014-м году. Участники делали каверы на популярные темы из разных фандомов, например Undertale и Five Nights at Freddy's. Композиции привлекали внимание детской аудитории.

По данным СМИ, участники группы рассылали своим фанатам программы с вирусом, который блокировал компьютер. Чтобы избавиться от него, якобы предлагали детям сделать несколько непристойных фото с собой.

В результате технику «разблокировали», но начинали шантажировать школьников, чтобы те присылали еще больше кадров.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин вел непристойную переписку с подростками и рассылал их фото в сети.