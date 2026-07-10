Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Бывшая участница Empire of Geese заявила о приставаниях со стороны их директора

112: бывшая участница Empire of Geese обвинила их директора в приставаниях
Shutterstock

Девушка рассказала о непристойных предложениях, которые ей делал один из создателей проекта Empire of Geese («Империя гусей»). Ее слова цитирует «112».

Как рассказала пострадавшая, она общалась с мужчиной в 2024-м году, когда она стала участницей этого сообщества. На первой встрече он якобы предложил девушке писать непристойные рассказы. Когда они увиделись в живую во второй, по словам девушки, дело дошло до приставаний.

«Во время встречи в Подмосковье он затащил ее в машину и предложил интим. Девушка отказалась и смогла уйти», – сообщается в публикации.

Empire of Geese – проект, появившийся в 2014-м году. Участники делали каверы на популярные темы из разных фандомов, например Undertale и Five Nights at Freddy's. Композиции привлекали внимание детской аудитории.

По данным СМИ, участники группы рассылали своим фанатам программы с вирусом, который блокировал компьютер. Чтобы избавиться от него, якобы предлагали детям сделать несколько непристойных фото с собой.

В результате технику «разблокировали», но начинали шантажировать школьников, чтобы те присылали еще больше кадров.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин вел непристойную переписку с подростками и рассылал их фото в сети.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!