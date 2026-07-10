Следователи возбудили уголовные дела против основателей секты «Империя гусей»

На Урале и в Подмосковье возбудили дела из-за действий секты против подростков

Следователи возбудили уголовные дела в Московской и Свердловской областях по факту преступлений секты против половой неприкосновенности подростков. Об этом сообщила прес-служба Следственного комитета (СК) России в канале на платформе «Макс».

По данным ведомства, в медиапространстве широко распространилась информация о секте, члены которой совершают преступления против половой неприкосновенности подростков, включая противоправные действия в отношении детей из других регионов. По этим фактам подмосковное и свердловское управления СК начали расследование уголовных дел, а также установление иных потерпевших, в том числе проживающих за пределами этих регионов.

В ведомстве указали, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК по Московской области Ярославу Яковлеву и и.о. руководителя управления по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклады о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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Ранее в Петербурге суд лишил родительских прав женщину, которая вовлекла дочерей в секту.