Россиянин вел непристойную переписку с подростками и рассылал их фото в сети

В Петербурге мужчину арестовали за непристойную переписку с подростками

В Петербурге мужчину арестовали по делу о непристойной переписке с подростками и изготовлении детского порно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, с 13 по 24 апреля мужчина вступал в переписки сексуального характера с подростками 2012 и 2011 годов рождения. С одной из девушек он изготавливал фото и видео порнографического содержания, а затем пересылал их другим лицам, включая еще одну несовершеннолетнюю. Действия фигуранта причинили подросткам нравственные страдания.

Суд арестовал мужчину до 27 июля. Отмечается, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства, регистрации, работы и родственников в Петербурге. Он может скрыться или оказать давление на потерпевших.

Ранее сообщалось, что в Вологде мужчина годами совращал девочек в интернете и приставал к ним на встречах.