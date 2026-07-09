Кавер-группа Empire of Geese годами втягивала детей в создание порноконтента

Глава движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала о схеме, в которой музыкальная группа заманивала детей и подростков контентом, а затем вынуждала их создавать порнографические материалы. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Левченко сообщила, что музыкальный проект Empire of Geese («Империя гусей»), существовавший с 2014 года, использовал каверы на популярные темы из фандомов, такие как игры Undertale и Five Nights at Freddy's, чтобы привлечь внимание детей. Под видом фанатского сообщества, посвященного каверам и видеоиграм, проект набирал аудиторию: у него 350 тыс. подписчиков на YouTube и 3 тыс. в Telegram.

Каждый раз преступники использовали одну и ту же схему: они отправляли детям файлы с вредоносными программами, притворяясь, что это нужно для конкурса. Но на самом деле вирус блокировал компьютер, и мошенники предлагали «разблокировать» его в обмен на интимные фотографии. Тех, кто соглашался, шантажировали: им угрожали отправить фотографии родственникам и друзьям, а затем заставляли присылать еще больше снимков. Иногда детям говорили, в каких позах и при каком освещении нужно делать фото.

Левченко также назвала предполагаемых организаторов схемы: 34-летнего Виктора П. и 28-летнего Алексея К. В соцсетях они утверждали, что живут в Эстонии, но, по ее данным, оба находятся в Подмосковье и работают с детьми.

«Осторожно, новости» сообщают, что 22 человека из разных регионов России заявили о случаях домогательств и принуждения к съемкам. Пострадавшим от 13 до 22 лет, большинство из них — юноши. Один из детей также рассказал о сексуальном насилии.

На данный момент жертвы подали заявления в Следственный комитет разных субъектов РФ, но уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее выпускницы детдома в Ессентуках раскрыли, почему годами не заявляли о насилии.