В Петербурге суд лишил родительских прав женщину, которая вовлекла дочерей в секту

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга лишил родительских прав женщину, которая вовлекла своих дочерей в секту. Об этом стало известно 47news.

Иск подал отец девочек, который утверждал, что его бывшая жена — последовательница религиозной секты «Царская империя». По решению суда многодетную мать лишили прав в отношении несовершеннолетних сыновей 2016 и 2021 годов рождения, а также дочери 2014 года рождения, которая минувшей зимой пропала и была найдена во Владимирской области вместе со старшей сестрой.

18-летняя Марина и 11-летняя Ирина исчезли в феврале 2026 года. Старшая повела младшую в школу, но домой обе так и не вернулись. К моменту старта поисков волонтеры не исключали, что девочки уже уехали из Ленинградской области. Сестер искали в 14 регионах. Спустя несколько дней после исчезновения они вышли на связь и записали видео, на котором появились вместе с матерью. В нем Марина рассказала, что отец принуждал их пользоваться документами, из-за чего они с сестрой решили сбежать к матери.

