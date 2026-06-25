В Краснодаре осудили лидера секты «Школа Жизни», вовлекавшего подростков

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор организатору религиозного объединения «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что в 2005 году Гармаш создал в Краснодаре религиозное объединение «Школа Жизни». Под видом оказания психологической помощи он вовлекал в него последователей, включая несовершеннолетних, применяя авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении адептов.

По данным суда, Гармаш отрицал традиционные представления о семье, морали и медицине, называя себя единственным «проводником между мирами», «Учителем» и «Богом». Он убеждал последователей, что общение с родственниками и друзьями якобы приводит к «загрязнению родового потока» и воздействию «демонов». Адептам запрещалось поддерживать контакты с близкими, а за нарушение этих правил их публично унижали, объявляли «изгоями» и подвергали бойкоту, внушая другим участникам, что общение с ними принесет болезни и несчастья.

В организованной Гармашом секте состояли около 25 человек. Сам он официально не работал, используя труд своих последователей и живя за их счет.

Как установил суд, пользуясь полной зависимостью женщин-адептов, Гармаш под предлогом проведения «очистительных» процедур, избавления от «демонов» и попадания под влияние «светлого эгрегора» вступал с ними в половую связь. При этом две его последовательницы в период с сентября 2011 года по май 2014 года были несовершеннолетними.

Организатора религиозного объединения задержали в декабре 2024 года сотрудники ФСБ.

В итоге суд назначил Олегу Гармашу 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили три года ограничения свободы и на 20 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Петербурге суд лишил родительских прав женщину, которая вовлекла дочерей в секту.