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Общество

В Краснодаре осудили лидера секты «Школа Жизни», вовлекавшего подростков

Организатор секты «Школа Жизни» Гармаш получил 20 лет строгого режима

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор организатору религиозного объединения «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что в 2005 году Гармаш создал в Краснодаре религиозное объединение «Школа Жизни». Под видом оказания психологической помощи он вовлекал в него последователей, включая несовершеннолетних, применяя авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении адептов.

По данным суда, Гармаш отрицал традиционные представления о семье, морали и медицине, называя себя единственным «проводником между мирами», «Учителем» и «Богом». Он убеждал последователей, что общение с родственниками и друзьями якобы приводит к «загрязнению родового потока» и воздействию «демонов». Адептам запрещалось поддерживать контакты с близкими, а за нарушение этих правил их публично унижали, объявляли «изгоями» и подвергали бойкоту, внушая другим участникам, что общение с ними принесет болезни и несчастья.

В организованной Гармашом секте состояли около 25 человек. Сам он официально не работал, используя труд своих последователей и живя за их счет.

Как установил суд, пользуясь полной зависимостью женщин-адептов, Гармаш под предлогом проведения «очистительных» процедур, избавления от «демонов» и попадания под влияние «светлого эгрегора» вступал с ними в половую связь. При этом две его последовательницы в период с сентября 2011 года по май 2014 года были несовершеннолетними.

Организатора религиозного объединения задержали в декабре 2024 года сотрудники ФСБ.

В итоге суд назначил Олегу Гармашу 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили три года ограничения свободы и на 20 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Петербурге суд лишил родительских прав женщину, которая вовлекла дочерей в секту.

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