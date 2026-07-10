Юрист рассказал, что грозит Усольцевым за симуляцию пропажи в тайге

Если семью Усольцевых найдут и выяснится, что они намеренно симулировали пропажу в тайге, то никакого наказания фактическим им не грозит – Конституция РФ гарантирует право граждан на свободное перемещение по своему усмотрению. Однако с учетом того, что вместе с ними пропал ребенок, их могут лишить родительских прав, заявил Общественной Службе Новостей член правления Московской коллегии адвокатов, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Он подчеркнул, что по закону россияне могут перемещаться так, как считают нужным, и не обязаны ни перед кем отчитываться.

«Вместе с тем у них есть маленький ребенок, который должен посещать общеобразовательные учреждения. В данном случае может встать вопрос о лишении родительских прав со стороны органов опеки и попечительства», ― добавил эксперт.

Он напомнил, что СК РФ продолжает расследование, а МЧС все еще ищет пропавшую семью. Однако если поиски так и не увенчаются успехом, со временем всех членов семьи могут признать «безвестно отсутствующими», а после ― «умершими».

Напомним, 6 июля знакомый пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева рассказал, что недавно мужчина проявлял активность в социальных сетях. Он добавил, что говорил с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Сергея уже принадлежит другому человеку, но сам мужчина сомневается в этом. Используя свою новую SIM-карту, он звонил и писал Усольцеву, однако никто не отвечал. Позже он повторил «эксперимент» со своего старого номера ― по его словам, сообщение было прочитано.

Ранее в СК рассказали о результатах экспертизы предмета, найденного на месте пропажи Усольцевых.