Знакомый Усольцевых заявил, что аккаунт Сергея в соцсетях «ожил»

Знакомый пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева рассказал, что недавно мужчина проявлял активность в социальных сетях. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на самого знакомого, Валентина.

Мужчина общался с главой семьи некоторое время назад, но в какой-то момент из-за несовпадения интересов они разошлись.

Тем не менее аккаунт Сергея Усольцева, с которого он писал, остался у Валентина.

«Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно», – рассказал он.

Знакомый добавил, что говорил с родственниками пропавшего. Они уверены, что номер Сергея уже принадлежит другому человеку, но Валентин сомневается в этом. Используя свою новую SIM-карту, он звонил и писал Усольцеву, однако никто не отвечал. Позже он повторил «эксперимент» со своего старого номера.

«И сообщение было прочитано. Потому, что тот мой номер, наверное, остался в записной книжке у него», – рассказал Валентин.

Прошлой осенью Сергей пропал в Красноярском крае во время похода с женой Ириной и их пятилетней дочерью. Волонтеры и спасатели организовывали масштабные поиски, но местонахождение семьи до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось о восстановлении пошагового маршрута пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.