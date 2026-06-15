Россиянам назвали популярную процедуру, помогающую организму адаптироваться к стрессу

Регулярное посещение бани может не только приносить удовольствие, но и тренировать сердечно-сосудистую систему, улучшать качество сна и помогать организму адаптироваться к стрессу. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам специалиста, с научной точки зрения баня представляет собой контролируемое кратковременное воздействие высокой температуры на организм. Такое воздействие вызывает мягкое повышение температуры тела и запускает целый комплекс защитных реакций.

Одним из ключевых механизмов считается гормезис — явление, при котором умеренный стресс активирует восстановительные процессы и повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Важную роль в этом играют белки теплового шока, помогающие клеткам восстанавливаться после повреждений.

Во время пребывания в парной кровеносные сосуды расширяются, улучшается микроциркуляция, а ткани получают больше кислорода. Частота сердечных сокращений может увеличиваться до 100–150 ударов в минуту, а объем перекачиваемой сердцем крови возрастает примерно на 70% по сравнению с состоянием покоя.

Контрастные процедуры после парной — холодный бассейн, обливание или купание в снегу — дополнительно тренируют сосуды. Однако ученый предупреждает, что неподготовленным людям такие перепады температуры могут быть опасны из-за риска резкого повышения артериального давления.

Баня влияет и на психоэмоциональное состояние. Исследования показывают, что тепловое воздействие способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса — и стимулирует выработку эндорфинов. Благодаря этому уменьшается тревожность, улучшается настроение и качество сна.

«Организм переключается с тревожного режима «бей или беги» на спокойный режим отдыха и восстановления», — отметил Валерий Литвинов.

Несмотря на полезные свойства, баня подходит не всем. Она противопоказана людям с недавно перенесенными инфарктами и инсультами, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, острыми инфекциями, эпилепсией и рядом других состояний. Также специалисты категорически не рекомендуют посещать парную в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению эксперта, при отсутствии противопоказаний оптимальным режимом считается посещение бани один-два раза в неделю с несколькими заходами по 5–10 минут и обязательными перерывами на отдых и восполнение жидкости.

Ранее россиянам раскрыли неожиданные свойства пигмента, который есть у каждого человека.