В российском регионе после трагедии закрыли доступ детей во все бани и сауны

В Кемеровской области власти официально ввели запрет на посещение бань и саун детьми. Об этом Сiбдепо сообщает со ссылкой на соответствующий закон, подписанный главой правительства региона Андреем Пановым.

В День защиты детей жителям представили документ, согласно которому под запрет попадают бани, парные и сауны, за исключением тех, которые находятся в составе спортивных объектов – например, фитнес-центров, спорткомплексов. Для того, чтобы не попасть под ограничение, такие учреждения должны работать официально и иметь соответствующую отметку в госреестре.

Напомним, 31 января в частной сауне в Прокопьевске, где подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет праздновали день рождения, произошел пожар. Отмечалось, что причиной могло стать короткое замыкание в одной из парилок. Во время возгорания пятеро несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет побежали не к выходу, а в неправильном направлении и надышались угарным газом – их не удалось спасти. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

